20 Ekim 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Atletico Madrid 2-3 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Liverpool Salah'la kazandı!

Liverpool Salah’la kazandı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Atletico Madrid ile Liverpool karşı karşıya geldi. 5 gol, 1 kırmızı kart, 1 penaltının çıktığı mücadeleyi İngiliz temsilcisi 3-2 kazandı ve liderliğini perçinledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. haftasında Liverpool deplasmanda Atletico Madrid'le kozlarını paylaştı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 8. ve 76. (p) dakikalarda Mohamed Salah, 13'te ise Keita kaydetti. Atletico Madrid'in golleri ise 20. ve 34. dakikalarda Griezmann kaydetti. Ayrıca ev sahibinde yine Griezmann 52. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Atletico Madrid ise 4 puanda kaldı ve 2. sıradaki yerini korudu.

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