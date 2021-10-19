19 Ekim 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Sporting maçında VAR uyardı penaltı kararı çıktı! İşte o anlar

VAR uyardı hakem penaltı dedi! İşte o anlar
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 Giriş Tarihi: 19.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Sporting'i konuk etti. Mücadelenin 42. dakikasında Portekiz temsilcisi korner kazanırken, Coates'in kafa vuruşunda top Domagoj Vida'nın eline çarptı. Pozisyonun bitmesiyle birlikte VAR incelemesi sonucu hakem penaltıya hükmetti. İşte o pozisyon... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş sahasında Sporting'le karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 42. dakikasında Sporting köşe vuruşu kazandı ve Coates'in kafa vuruşunda top Domagoj Vida'nın eline çarptı.

Pozisyonun bitmesinden sonra VAR incelemesine sonucu hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Sarabria, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-1'e getirdi.

İşte o pozisyon:


*Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.

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