Porto 1-0 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Porto sahasında Milan'ı 65. dakikada Luis Diaz'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Porto puanını 4'e yükseltirken, Milan puansız kaldı.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Porto ile Milan 3. hafta maçında karşı karşıya geldi.
Dragao Stadı'nda oynanan maçı Porto 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
Karşılaşmada ilk yarı golsüz sona ererken ikinci yarıda Porto daha çok fol arayan taraf olarak göze çarptı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Luis Diaz'ın golüyle ev sahibi Porto öne geçti. İlerleyen dakikalarda Milan maça ortak olmayı başaramayınca Portekiz temsilcisi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Porto 4 puana yükselerek Atletico Madrid'in de kaybetmesiyle zirve takibini sürdürdü. Milan ise üçüncü maçında henüz puanla tanışamadı.
İŞTE B GRUBU'NDAKİ PUAN DURUMU
Liverpool: 9
Atletico Madrid: 4
Porto:4
Milan:0
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