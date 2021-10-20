20 Ekim 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

PSG 3-2 Leipzig 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

PSG Messi’yle kazandı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 Giriş Tarihi: 20.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda PSG ile Leipzig karşılaştı. Mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi PSG oldu. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri Lionel Messi (2) ve Kylian Mbappe kaydetti. Leipzig'te ise Andre Silva ve Nordi Mukiele'nin golleri 3 puana yetmedi. | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda PSG ile Leipzig kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi PSG oldu.

Fransız devine galibiyeti getiren golleri Lionel Messi (2) ve Kylian Mbappe kaydetti.

Leipzig'te ise Andre Silva ve Nordi Mukiele'nin golleri galibiyete yetmedi.

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