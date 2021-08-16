17 Ağustos 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off heyecanı başlıyor
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 16.08.2021

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor... Avrupa'nın 1 numaralı kupasında play-off turu ilk maçları 17 ve 18 Ağustos'ta oynanacak. İşte maç programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunun ilk ayağı, 17 Ağustos Salı ve 18 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak ekipler, 24-25 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.

Play-off turunda tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:

17 AĞUSTOS SALI

Monaco (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Salzburg (Avusturya) - Brondby (Danimarka)

18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

Benfica (Portekiz) - PSV Eindhoven (Hollanda)

Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan)

Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan)

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