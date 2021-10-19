Club Brugge 1-5 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | M. City gol oldu yağdı!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Club Brugge sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz ekibi 5-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Club Brugge ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 5-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Cancelo, 43. ve 84. dakikada Mahrez (p), 53. dakikada Kyle Walker ve 67. dakikada ise Cole Palmer kaydetti. Brugge'un tek golü ise 81. dakikada Vanaken'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Manchester City 3 maç sonunda 6 puana yükseldi. Club Brugge ise 4 puanda kaldı. İki takım grubun 4. maçında Manchester City'nin sahasında 3 Kasım Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...