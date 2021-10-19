Club Brugge 1-5 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | M. City gol oldu yağdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Club Brugge sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz ekibi 5-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Club Brugge ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 5-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Cancelo, 43. ve 84. dakikada Mahrez (p), 53. dakikada Kyle Walker ve 67. dakikada ise Cole Palmer kaydetti. Brugge'un tek golü ise 81. dakikada Vanaken'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Manchester City 3 maç sonunda 6 puana yükseldi. Club Brugge ise 4 puanda kaldı. İki takım grubun 4. maçında Manchester City'nin sahasında 3 Kasım Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

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