18 Ekim 2021, Pazartesi

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Beşiktaş Sporting maçı öncesi Antonio Adan'dan Pjanic sözleri!

Adan’dan Pjanic sözleri!
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Sporting'i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Portekiz temsilcisinin kalecisi Antonio Adan açıklamalarda bulundu. Deneyimli eldiven, "Kesinlikle kazanmak istiyoruz, Beşiktaş'ta Pjanic fark yaratabilir ve önemli bir oyuncu." dedi.

Sporting'in tecrübeli kalecisi Antonio Adan, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Adan kazanmak istediklerini söylerken, "Kesinlikle kazanmak istiyoruz. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek. Daha hiçbir şey kesin değil. Yarın tüm şansımızı kullanarak puanla tanışmak istiyoruz" dedi.

Tecrübe eksikliği yaşayıp yaşamadıkları sorulan deneyimli kaleci, "Şampiyonlar Ligi'nde ileri gitmek istiyorsanız tecrübeli oyunculara sahip olmanız gerekiyor. Ajax maçında da sonucu almak istedik ancak tecrübesizlikten ötürü istediğimiz sonuçla ayrılamadık. Dortmund maçında daha kompakttık. Yarın tecrübemizi yansıtıp, daha kompakt oynamaya çalışacağız." diye konuştu.

"PJANIC FARK YARATABİLİR"

Beşiktaş'ta kendisini endişelendiren oyuncu olup olmadığı sorulan file bekçisi, "Pjanic fark yaratabilir, önemli bir oyuncu ama Beşiktaş'a takım olarak bakıyoruz. Önemli oyuncuları var. Geçen sene çok iyi performans gösterdiler, şampiyon oldular. Pjanic fark yaratabilir ama bizim baktığımız nokta oyuncudan çok takım oyunu" mesajını verdi.

Sporting'de devam edip etmek istemediği sorulan Adan, "Burada çok mutluyum, ailem de mutlu. Gelecek sadece bana bağlı değil. Daha sonra ailemle oturur konuşurum" ifadelerini kullandı.

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