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ŞAMPİYONLAR LİGİ

Salzburg Lille maç sonucu: 2-1 (Salzburg - Lille maç özeti) Burak Yılmaz'ın golü galibiyete yetmedi!

Burak’ın golü Lille’e yetmedi!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta mücadelesinde Salzburg ile Lille karşı karşıya geldi. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Lille, mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Salzburg ile Lille kozlarını paylaştı. Red Bull Stadyumu'nda oynanan mücadelede Türk hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yaptı. VAR olarak ise Mete Kalkavan görev aldı.

Ev sahibi Salzburg 35 ve 53. dakikalarda penaltıdan Adeyemi'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan A Milli yıldızımız Burak Yılmaz 62. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Lille'in geri kalan dakikalardaki çabaları skoru değiştirmeye yetmedi ve kritik mücadeleyi 2-1 kazanan Salzburg 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Salzburg puanını 4'e yükseltti. Lille ise 1 puanda kaldı. G Grubu'nun bir sonraki maçlarında Salzburg deplasmanda Wolfsburg'un konuğu olacak. Lille ise sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.

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