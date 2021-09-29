Zenit 4-0 Malmö (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Zenit, sahasında Malmö'yü Claudinho, Kuzyaev, Sutormin ve Wendel'in golleriyle 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Rus ekibi Zenit ile İsveç temsilcisi Malmö, Krestovskiy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım, rakibini 9. dakikada Claudinho, 49. dakikada Daler Kuzyayev, 80. dakikada Aleksei Sutormin ve 90+4. dakikada Wendel'in golleriyle 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Öte yandan konuk takımda Anel Ahmedhodzic, 53. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
H Grubu'ndaki ilk galibiyetini alan Zenit, 3 puanla 3. sırada yer aldı. Gruptaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan ve puanı bulunmayan Malmö ise son sırada kaldı.
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