29 Eylül 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Zenit 4-0 Malmö (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Zenit Malmö’yü farklı geçti
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Zenit, sahasında Malmö'yü Claudinho, Kuzyaev, Sutormin ve Wendel'in golleriyle 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Rus ekibi Zenit ile İsveç temsilcisi Malmö, Krestovskiy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 9. dakikada Claudinho, 49. dakikada Daler Kuzyayev, 80. dakikada Aleksei Sutormin ve 90+4. dakikada Wendel'in golleriyle 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Öte yandan konuk takımda Anel Ahmedhodzic, 53. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

H Grubu'ndaki ilk galibiyetini alan Zenit, 3 puanla 3. sırada yer aldı. Gruptaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan ve puanı bulunmayan Malmö ise son sırada kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Merih’li Atalanta 3 puanı kaptı! Merih'li Atalanta 3 puanı kaptı!
Zenit - Malmö | CANLI Zenit - Malmö | CANLI
Atalanta - Young Boys | CANLI Atalanta - Young Boys | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör