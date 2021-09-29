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Bayern Münih 5-0 Dinamo Kiev (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern gol oldu yağdı!
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Bayern Münih, sahasında Dinamo Kiev'i Lewandowski (2), Gnabry, Sane ve Choupo-Moting'in golleriyle 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Alman ekibi Bayern Münih, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i Allianz Arena'da konuk etti.

Ev sahibi takım, rakibini 12 (p) ve 27. dakikalarda Robert Lewandowski, 68. dakikada Serge Gnabry, 74. dakikada Leroy Sane ve 87. dakikada Choupo-Moting'in golleriyle 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılan Bayern Münih, puanını 6'ya yükselterek zirvede yer aldı. 1 puanda kalan Dinamo Kiev ise 3. sırada kendine yer buldu.

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