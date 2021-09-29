UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta maçında, Avrupa futbolunun iki önemli kulübü Juventus ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İtalyan ekibi Juventus, ikinci yarının hemen başında Federico Chiesa ile bulduğu golle 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta, nefes kesen maçlarla sona erdi. H grubunda mücadele eden Avrupa futbolunun iki büyük kulübü Juventus ile Chelsea, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi, güçlü rakibi karşısında ikinci yarının hemen başında bulduğu golle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

10 SANİYEDE GELEN GOL

Juventus'a bu zorlu maçta galibiyeti getiren gol 10 saniye içinde gerçekleşti. İkinci yarıya çok hızlı başlayan İtalyan ekibi, santranın ardından 10 saniye içinde Federico Chiesa'yı gol pozisyonuna sokmayı başardı. Bu fırsatı değerlendiren 23 yaşındaki oyuncu, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

İŞTE H GRUBUNDAKİ PUAN DURUMU

1- Juventus: 6 puan

2- Chelsea: 3 puan

3- Zenit: 3 puan

4: Malmö: 0 puan

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