Wolfsburg - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Salzburg ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolfsburg - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Sevilla maçı 29 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG - SEVILLA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Brooks, Bornauw, Roussillon; Arnold, Guilavogui; Nmecha, Philipp, Baku; Weghorst

Sevilla: Bono; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Jordan, Fernando, Rakitic; Suso, Mir, Ocampos

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