29 Eylül 2021, Çarşamba

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Wolfsburg - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Wolfsburg - Sevilla maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Salzburg ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolfsburg - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Sevilla maçı 29 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG - SEVILLA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Brooks, Bornauw, Roussillon; Arnold, Guilavogui; Nmecha, Philipp, Baku; Weghorst

Sevilla: Bono; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Jordan, Fernando, Rakitic; Suso, Mir, Ocampos

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