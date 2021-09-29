29 Eylül 2021, Çarşamba

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Benfica Barcelona maçı CANLI

Benfica - Barcelona | CANLI
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. E Grubu'nda Portekiz ekibi Benfica ile İspanyol temsilcisi Barcelona karşı karşıya geliyor. Benfica Barcelona maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor. E Grubu'nda mücadele eden Benfica ile Barcelona, Estadio da Luz'da kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Orsato yönetiyor.

Saat 22.00'de başlayan Benfica - Barcelona maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.

BENFICA - BARCELONA MAÇI İLK 11'LERİ

Benfica: Vlachodimos, Otamendi, Vertonghen, Verissimo, Lazaro, Joao Mario, Weigl, Grimaldo, Rafa Silva, Darwin Nunez, Yaremchuk

Barcelona: Ter Stegen, Eric Garcia, Araujo, Pique, Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Busquets, Pedri, Dest, Depay, Luuk De Jong


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