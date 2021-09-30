30 Eylül 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Wolfsburg 1-1 Sevilla (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya’da kazanan çıkmadı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta maçında Wolfsburg ile Sevilla karşı karşıya geldi. Mücadele, Steffen ve Ivan Rakitic'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Sevilla kozlarını paylaştı. Mücadele son dakikalarda Sevilla'nın penaltı vuruşundan kaydettiği golle 1-1 beraberlikle sonuçlanırken puanlar da paylaşılmış oldu.

Ev sahibi ekipte Guilavogui yaptığı müdahale sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalırken, 86. dakiakda penaltıya sebebiyet verdi.

Wolfsburg'un golünü 77. dakikada Steffen Renato kaydetti. Sevilla'nın tek golünü ise 86. dakiakda Rakitic kaydetti. Bu skorla her iki takımda puanını 2'ye yükseltti.

G Grubu'ndaki bir diğer mücadelede ise Lille ile karşılaşan Salzburg rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Wolfsburg 3. hafta mücadelesinde Salzbrug'a, Sevilla ise Lille'e konuk olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Ronaldo’dan 90+5’te hayat öpücüğü! Ronaldo'dan 90+5'te hayat öpücüğü!
Benfica Barcelona’ya şans tanımadı Benfica Barcelona'ya şans tanımadı
Burak’ın golü Lille’e yetmedi! Burak'ın golü Lille'e yetmedi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör