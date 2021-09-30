Wolfsburg 1-1 Sevilla (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta maçında Wolfsburg ile Sevilla karşı karşıya geldi. Mücadele, Steffen ve Ivan Rakitic'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Sevilla kozlarını paylaştı. Mücadele son dakikalarda Sevilla'nın penaltı vuruşundan kaydettiği golle 1-1 beraberlikle sonuçlanırken puanlar da paylaşılmış oldu.
Ev sahibi ekipte Guilavogui yaptığı müdahale sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalırken, 86. dakiakda penaltıya sebebiyet verdi.
Wolfsburg'un golünü 77. dakikada Steffen Renato kaydetti. Sevilla'nın tek golünü ise 86. dakiakda Rakitic kaydetti. Bu skorla her iki takımda puanını 2'ye yükseltti.
G Grubu'ndaki bir diğer mücadelede ise Lille ile karşılaşan Salzburg rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Wolfsburg 3. hafta mücadelesinde Salzbrug'a, Sevilla ise Lille'e konuk olacak.
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