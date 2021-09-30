30 Eylül 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'dan tarihi başarı! Şampiyonlar Ligi'nde...

Burak Yılmaz’dan tarihi başarı! Devler Ligi’nde...
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

Son dakika spor haberleri: Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde RB Salzburg'a attığı golle Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunda gol atan en yaşlı Türk oyuncu olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, RB Salzburg deplasmanına konuk oldu.

Fransız ekibi, rakibine 2-1 mağlup olurken; Lille'in tek golü Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvet, mücadelenin 62. dakikasında frikikten topu filelerle buluşturdu.

Burak Yılmaz, Salzburg ağlarına bıraktığı bu golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Milli futbolcu, 36 yaş ve 72 gün ile Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı Türk oyuncu oldu.

Deneyimli forvet, Şampiyonlar Ligi'ndeki son golünü Ekim 2014'te Galatasaray forması giyerken Arsenal'e karşı kaydetmişti.

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