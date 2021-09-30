Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'dan tarihi başarı! Şampiyonlar Ligi'nde...
Son dakika spor haberleri: Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde RB Salzburg'a attığı golle Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunda gol atan en yaşlı Türk oyuncu olarak tarihe geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, RB Salzburg deplasmanına konuk oldu.
Fransız ekibi, rakibine 2-1 mağlup olurken; Lille'in tek golü Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvet, mücadelenin 62. dakikasında frikikten topu filelerle buluşturdu.
Burak Yılmaz, Salzburg ağlarına bıraktığı bu golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Milli futbolcu, 36 yaş ve 72 gün ile Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı Türk oyuncu oldu.
Deneyimli forvet, Şampiyonlar Ligi'ndeki son golünü Ekim 2014'te Galatasaray forması giyerken Arsenal'e karşı kaydetmişti.
🇹🇷 Burak Yılmaz becomes the oldest Turkish goalscorer in the Champions League (36 years, 76 days) 💪#UCL pic.twitter.com/YgWSTq3Ke6— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 29, 2021
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