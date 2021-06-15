15 Haziran 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu kuraları çekildi!

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi. Organizasyonda ilk maçları 6-7 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 13-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İşte eşleşmeler... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi.

'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Organizasyonda 1. ön eleme turu ilk maçları 6-7 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 13-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Fola Esch (Lüksemburg) - (Cebelitarık)

(Slovakya) - (İrlanda)

(İsveç) - (Letonya)

(Norveç) - (Polonya)

Connah's Quay Nomads (Galler) - Alaşkert (Ermenistan)

(Finlandiya) - Buducnost Podgorica (Karadağ)

Cluj (Romanya) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Şkendiya (Kuzey Makedonya) - Mura (Slovenya)

Teuta (Arnavutluk) - Sheriff Tiraspol (Moldova)

(Gürcistan) - Neftçi (Azerbaycan)

Maccabi Hayfa (İsrail) - Kairat Almaty (Kazakistan)

(Bulgaristan) - Shakhtyor Soligorsk (Belarus)

(Litvanya) - Linfield (Kuzey İrlanda)

Flora Tallinn (Estonya) - Hibernians (Malta)

(Hırvatistan) - Valur (İzlanda)

Ferençvaroş (Macaristan) - Folgore/Priştine/Torshavn/Inter Club d'Escaldes

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