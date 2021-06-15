Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu kuraları çekildi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi. Organizasyonda ilk maçları 6-7 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 13-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İşte eşleşmeler... | Son dakika spor haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
Organizasyonda 1. ön eleme turu ilk maçları 6-7 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 13-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Fola Esch (Lüksemburg) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Shamrock Rovers (İrlanda)
Malmö (İsveç) - Riga FC (Letonya)
Bodo Glimt (Norveç) - Legia Varşova (Polonya)
Connah's Quay Nomads (Galler) - Alaşkert (Ermenistan)
HJK Helsinki (Finlandiya) - Buducnost Podgorica (Karadağ)
Cluj (Romanya) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)
Şkendiya (Kuzey Makedonya) - Mura (Slovenya)
Teuta (Arnavutluk) - Sheriff Tiraspol (Moldova)
Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Neftçi (Azerbaycan)
Maccabi Hayfa (İsrail) - Kairat Almaty (Kazakistan)
Ludogorets (Bulgaristan) - Shakhtyor Soligorsk (Belarus)
Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Linfield (Kuzey İrlanda)
Flora Tallinn (Estonya) - Hibernians (Malta)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Valur (İzlanda)
Ferençvaroş (Macaristan) - Folgore/Priştine/Torshavn/Inter Club d'Escaldes
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