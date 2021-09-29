29 Eylül 2021, Çarşamba

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Salzburg - Lille maçı canlı anlatım (Salzburg - Lille maçı canlı izle)

Salzburg - Lille | CANLI
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde Salzburg - Lille kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde Salzburg ile Lille kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

SALZBURG - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 22.00'de çalan Salzburg - Lille maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.

SALZBURG - LILLE MAÇI İLK 11'LERİ

Salzburg: Köhn, Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer, Sucic, Camara, Seiwald, Aaronson, Okafor, Adeyemi

Lille: Grbic, Djalo, Fonte, Botman, Gudmundsson, Weah, Andre, Xeka, Angel Gomes, David, Burak Yılmaz

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