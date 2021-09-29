29 Eylül 2021, Çarşamba

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Manchester United - Villarreal maçı canlı anlatım (Manchester United - Villarreal maçı canlı izle)

ManU - Villarreal | CANLI
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde Manchester United ile Villarreal kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde Manchester United ile Villarreal kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

MANCHESTER UNITED - VILLARRREAL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 22.00'de çalan Manchester United - Villarreal maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.

MANCHESTER UNITED - VILLARREAL MAÇI İLK 11'LERİ

Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Lindelöf, Telles, Pogba, McTominay, Sancho, Bruno Fernandes, Greenwood, Cristiano Ronaldo

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno, Trigueros, Capoue, Parejo, Yeremi Pino, Danjuma, Alcacer

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