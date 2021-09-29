29 Eylül 2021, Çarşamba

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Juventus - Chelsea maçı canlı anlatım (Juventus - Chelsea maçı canlı izle)

Juventus - Chelsea | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde Juventus - Chelsea kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde Wolfsburg ile Sevilla kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 22.00'de çalan Juventus - Chelsea maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Chiesa, Bernardeschi

Chelsea: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso, Ziyech, Havertz, Lukaku

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