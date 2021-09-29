Manchester United - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester United ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester United ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester United - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Villarreal maçı 29 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Varane, Telles; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Pogba; Ronaldo

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, A. Moreno; Parejo, Capoue, Trigueros; Danjuma, Alcacer, Pino

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