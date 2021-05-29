29 Mayıs 2021, Cumartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberleri: Manchester City - Chelsea Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiliz taraftarlar arasında kavga!

Dev final öncesi İngiliz taraftarlar arasında kavga!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

finalinde oynayacak olan ile maçı öncesi taraftarlar arasında karşılaşmanın oynanacağı şehrinde arbede yaşandı. Daha önce 29 Mayıs'ta 'da oynanması planlanan , 'in Porto kentine alınmıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nde final günü geldi. İki ekibi ve kupaya uzanmak için kozlarını paylaşacak. 'da oynanacak final maçı öncesi taraftarlar arasında arbede yaşandı. İngiliz holiganlar arasında aşırı alkolün de etkisi ile daha öncekilere benzer görüntüler yaşandı.

Daha önce 29 Mayıs'ta 'da oynanması planlanan Finali, 'in Porto kentine alınmıştı.

Manchester City - Chelsea karşılaşması bu akşam TSİ 22.00'de 'nda oynanacak. Final mücadelesini maksimum 16 bin 500 taraftar stattan izleyebilecek.
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