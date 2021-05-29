29 Mayıs 2021, Cumartesi
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Daha önce 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali, Portekiz'in Porto kentine alınmıştı.
Manchester City - Chelsea karşılaşması bu akşam TSİ 22.00'de Estadio do Dragao Stadyumu'nda oynanacak. Final mücadelesini maksimum 16 bin 500 taraftar stattan izleyebilecek.
Son dakika spor haberleri: Manchester City - Chelsea Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiliz taraftarlar arasında kavga!
Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak olan Manchester City ile Chelsea maçı öncesi taraftarlar arasında karşılaşmanın oynanacağı Porto şehrinde arbede yaşandı. Daha önce 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali, Portekiz'in Porto kentine alınmıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final günü geldi. İki İngiliz ekibi Manchester City ve Chelsea kupaya uzanmak için kozlarını paylaşacak. Porto'da oynanacak final maçı öncesi İngiliz taraftarlar arasında arbede yaşandı. İngiliz holiganlar arasında aşırı alkolün de etkisi ile daha öncekilere benzer görüntüler yaşandı.
Daha önce 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali, Portekiz'in Porto kentine alınmıştı.
Manchester City - Chelsea karşılaşması bu akşam TSİ 22.00'de Estadio do Dragao Stadyumu'nda oynanacak. Final mücadelesini maksimum 16 bin 500 taraftar stattan izleyebilecek.
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