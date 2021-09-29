29 Eylül 2021, Çarşamba

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Atalanta Young Boys maçı canlı anlatım (Atalanta - Young Boys maçı canlı izle)

Atalanta - Young Boys | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde Atalanta ile Young Boys kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde Atalanta ile Young Boys kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

ATALANTA - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.45'te çalan Atalanta - Young Boys maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.

ATALANTA - YOUNG BOYS MAÇI İLK 11'LERİ

Atalanta: Musso; Toloi, Merih, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata

Young Boys: Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Ngamaleu, Martins, Aebischer, Sierro; Elia, Siebatcheu

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