Atalanta - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Atalanta ile Young Boys karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atalanta - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Atalanta ile Young Boys kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Atalanta - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATALANTA - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atalanta - Young Boys maçı 29 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

ATALANTA - YOUNG BOYS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Musso; Toloi, Merih Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata

Young Boys: Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Martins, Sierro; Fassnacht, Aebischer, Ngamaleu; Siebatcheu

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