Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Benfica - Barcelona maçı 29 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

BENFICA - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Benfica: Vlachodimos; Verissimo, Otamendi, Vertonghen; Pizzi, Weigl, Mario, Grimaldo; Silva, Yaremchuk, Nunez

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Pique, Araujo, Dest; F. de Jong, Busquets, Pedri; Coutinho, L. de Jong, Depay

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