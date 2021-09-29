29 Eylül 2021, Çarşamba

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Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Benfica - Barcelona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Benfica - Barcelona maçı 29 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

BENFICA - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Benfica: Vlachodimos; Verissimo, Otamendi, Vertonghen; Pizzi, Weigl, Mario, Grimaldo; Silva, Yaremchuk, Nunez

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Pique, Araujo, Dest; F. de Jong, Busquets, Pedri; Coutinho, L. de Jong, Depay

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