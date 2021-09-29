Zenit Malmö maçı CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. H Grubu'nda Rus ekibi Zenit ile İsveç temsilcisi Malmö karşı karşıya geliyor. Zenit - Malmö maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor. H Grubu'nda mücadele eden Zenit ile Malmö, Krestovskiy Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan Anastasios Sidiropoulos yönetiyor.
Saat 19.45'te başlayan Zenit - Malmö maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.
ZENIT - MALMÖ MAÇI İLK 11'LERİ
Zenit: Kritsyuk, Sutormin, Chistiakov, Rakitskiy, Douglas Santos, Kuzyayev, Barrios, Wendel, Malcom, Dzyuba, Claudinho
Malmö: Dahlin, Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Nielsen, Rakip, Innocent, Christiansen, Birmancevic, Colak, Berget
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