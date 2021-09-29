Benfica 3-0 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Yusuf Demir süre almadı
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona, deplasmanda Benfica'ya Nunez (2) ve Silva'nın golleriyle 3-0 mağlup olarak gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılamadı. İspanyol ekibinde forma giyen Türk asıllı futbolcu Yusuf Demir, yedek kulübesinde başladığı maçta süre almadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Portekiz ekibi Benfica ile İspanyol temsilcisi Barcelona, Estadio de Luz'da kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım, rakibini 3 ve 79. (p) dakikalarda Darwin Nunez ve 69. dakikada Rafa Silva'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.
Barcelona forması giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, yedek kulübesinde başladığı maçta görev almadı.
Barcelona'da Eric Garcia, 87. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla gruptaki ikinci maçından da yenilgiyle ayrılan ve puanı bulunmayan Barcelona, son sırada kaldı. Gruptaki ilk galibiyetini alan Benfica ise 4 puanla 2. sırada yer aldı.
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