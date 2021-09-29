29 Eylül 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Atalanta - Young Boys maç sonucu: 1-0 (Atalanta Young Boys maç özeti)

Merih’li Atalanta 3 puanı kaptı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. haftasında Atalanta, evinde Young Boys'u 1-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği İtalyan ekibi, İsviçre kulübünü Pessina'nın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. F grubu 2. hafta maçında Atalanta, evinde Young Boys'u konuk etti. İtalyan ekibi, 68. dakikada Pessina'nın attığı golle mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı ve başarılı bir performans sergiledi.

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