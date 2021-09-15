Sheriff - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu ilk maçında Sheriff ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sheriff - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu heyecanı devam ediyor. D grubu ilk maçında Sheriff ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sheriff - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

SHERIFF - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sheriff - Shakhtar Donetsk maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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