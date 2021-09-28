SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Serdar Saatçı Ajax maçının ardından konuştu! "Ümidimizi kaybetmedik"
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah beyazlı formayı giyen 18 yaşındaki Serdar Saatçı açıklamalarda bulundu. Saatçı, "Üzgünüz ama bu formayı giydiğim için mutluyum. Ümidimizi kaybetmedik ama olmadı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Beşiktaş, Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah beyazlıların genç oyuncusu Serdar Saatçı açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler;
"Tarifsiz duygular içerisindeyim. Küçük bir çocukken, mahallede top oynarken Şampiyonlar Ligi müziğini düşünür, maça çıktığımı hayal ederdim. Üzgünüz ama bu formayı giydiğim için mutluyum. Ümidimizi kaybetmedik ama olmadı."
"Sonraki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yaparak gruptan çıkmak için savaşacağız. Benim performansım da daha iyi olabilirdi. Burada kalmamalıyım, daha çok çalışıp üstüne koymam gerekiyor. Takdir hocamın ve seyircilerimizin."
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