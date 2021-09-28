28 Eylül 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Porto 1-5 Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool farka koştu!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 28.09.2021

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Porto'yu 5-1 mağlup ederek üst üste 2. maçından da galibiyetini elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu iknci maçında Liverpool deplasmanda Porto'yu 5-1 mağlup etti.

İngiliz ekibinin gollerini; Salah (2), Firmino (2), ve Mane kaydetti.

Portekiz ekibinin tek golü ise Taremi'den geldi.

Bu sonucun ardından İngiliz ekibi 6 puana ulaşırken, Porto 1 puanda kaldı.

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