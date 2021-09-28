Paris Saint-Germain - Manchester City maçı canlı anlatım (PSG Manchester City maçı canlı izle)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde, Avrupa futbolunun iki devi Paris Saint-Germain ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Nefes kesen mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonunun heyecanı devam ediyor. Turnuvanın en çok dikkat çeken gruplarından A grubunda, Avrupa futbolunun iki devi Paris Saint-Germain ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Ander Herrera, Verratti, Gueye; Messi, Mbappe, Neymar.

Manchester City: Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Sterling, Grealish.

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