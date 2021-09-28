28 Eylül 2021, Salı
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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Ajax karşısında stoperinde iki 18'lik genç sahnede!
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda'nın Ajax takımı ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrılırken, karşılaşmada bir başka detay da dikkatleri çekti. Kara Kartal'da sakat oyuncuların çok olması sebebiyle 18 yaşındaki iki oyuncu Serdar Saatçı ve Berkay Vardar stoper ikilisinde görev aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına Ajax karşısında çıkan Beşiktaş, son dakikalara mağlup girdi
Sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle 18 yaşındaki Serdar Saatçı, mücadeleye ilk 11'de başladı.
Karşılaşmada sakatlanan Umut Meraş da oyundan çıkarken, normalde orta sahada forma giyen 18'lik Berkay Vardar oyuna girerken ve Serdar'ın stoperdeki partneri oldu.
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