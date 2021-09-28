Ajax 2-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'a konuk oldu.

Siyah beyazlılar, birçok futbolcusundan eksik çıktığı mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Kartal maça, Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan ve Batshuayi ilk 11'iyle başladı.

Ajax, ilk dakikadan itibaren maçta baskısını hissettirdi ve 17. dakikada Berghuis ile 1-0 öne geçti.

43. dakikada Haller ile farkı 2'ye çıkaran Hollanda temsilcisi, ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Beşiktaş, maçın ikinci yarısında Kenan Karaman ile farkı 1'e indirdi ancak maçın hakemi pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Zorlu mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu.

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