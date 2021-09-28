28 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Ajax 2-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Eksik Kartal Hollanda’da mağlup!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 Giriş Tarihi: 28.09.2021

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Hollanda Ligi'nin köklü kulübü Ajax ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, birçok futbolcusundan eksik çıktığı mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Ajax'ın gollerini, Berghuis ile Haller kaydetti. Kartal, bu sonuçla Devler Ligi'nde çıktığı 2. müsabakadan da puansız ayrıldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'a konuk oldu.

Siyah beyazlılar, birçok futbolcusundan eksik çıktığı mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Kartal maça, Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan ve Batshuayi ilk 11'iyle başladı.

Ajax, ilk dakikadan itibaren maçta baskısını hissettirdi ve 17. dakikada Berghuis ile 1-0 öne geçti.

43. dakikada Haller ile farkı 2'ye çıkaran Hollanda temsilcisi, ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Beşiktaş, maçın ikinci yarısında Kenan Karaman ile farkı 1'e indirdi ancak maçın hakemi pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Zorlu mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu.

Son dakika spor haberi: Ajax - Beşiktaş maçında skandal karar! Kenan Karaman'ın golü iptal edildi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Devler Ligi sahnesinde 18’lik iki genç! Devler Ligi sahnesinde 18'lik iki genç!
Kartal’da sakatlık! Oyuna devam edemedi Kartal'da sakatlık! Oyuna devam edemedi
Hollanda’da skandal karar! Beşiktaş’ın golü sayılmadı Hollanda'da skandal karar! Beşiktaş'ın golü sayılmadı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör