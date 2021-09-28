29 Eylül 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Milan 1-2 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Atletico Madrid Milan’ı mağlup etti!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 Giriş Tarihi: 28.09.2021

Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Atletico Madrid'e sahasında 2-1 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Milan sahasında Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu.

İtalyan ekibinin golü 20. dakikada Rafael Leao'dan geldi.

Konuk takımın gollerini ise Griezmann ve Suarez kaydetti.

Bu sonucun ardından Milan puanla tanışamazken, Atletico Madrid ise 4 puana yükseldi.

Gelecek maçta Milan Porto deplasmanına konuk olurken, Atletico Madrid evinde Liverpool'u konuk edecek.
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