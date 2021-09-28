Shakhtar - Inter Şampiyonlar Ligi maçı canlı anlatım (Shakhtar Inter maçı canlı izle)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı başladı. D grubundaki iki güçlü takım Shakhtar Donetsk ve Inter karşı karşıya geldi. Mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu 2. hafta maçında Shakhtar Donetsk ve Inter karşı karşıya geliyor. 0 puanda bulunan iki takımın karşı karşıya geldiği mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

Shakhtar: Pyatov; Dodo, Marlon, Matvienko, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Pedrinho, Alan Patrick, Solomon; Traore

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

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