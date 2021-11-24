Sebastien Haller Beşiktaş - Ajax maçı sonrası konuştu! "Attığım ikinci golü..."
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Ajax'ta galibiyet gollerini kaydeden isim olan Sebastien Haller, karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu, Attığım 2. golü 3. kez attım. Bu durum şans değildi. Ne kadar oynarsan o kadar tecrübe kazanıyorsun ve doğru zamanda doğru yerde duruyorsun” dedi.
Beşiktaş deplasmanında 2-1 kazanan Ajax'ta attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Sebastian Haller, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Oyuna girmesinin kendisi adına sürpriz olduğunu söyleyen Haller, "Takımdaki herkes oyununu oynuyor. Teknik Direktörü bildiğim için bunu bekliyordum" dedi. Attığı 2. golün şans mı yoksa doğru zamanda doğru yerde olmak mı sorusunu yanıtlayan golcü futbolcu, "Tecrübemden kaynaklı bir durum bu. Attığım 2. golü 3. kez attım. Bu durum şans değildi. Ne kadar oynarsan o kadar tecrübe kazanıyorsun ve doğru zamanda doğru yerde duruyorsun" diye konuştu.
"ŞU ANDA FUTBOLUN HAYALİNİ YAŞIYORUM"
Geride kalan 5 Şampiyonlar Ligi'nde attığı 9 gol için "Futbolun hayalini yaşıyorum" diyen Haller, "Şampiyonlar Ligi'nde hepimiz için çok özel maçlar oluyor. Yedekte bekliyordum ve bunu kabul etmek zorundaydım. Hocamız işini yapıyor ve kararları o veriyor. Taktik konusunda da çok fazla zamanımız kalmamıştı" dedi. Kaleci Onana'nın da takıma dönmesinin çok güzel olduğunu söyleyen Haller, "Güzel bir dönüş hazırladık onun için de. Birçok oyuncu yedekte bekliyor ama hepsi kaliteli ve iyi oyuncular" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri