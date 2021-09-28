Borussia Dortmund 1-0 Sporting (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 2. maçında Borussia Dortmund sahasında Sporting ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan zorlu karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetti. Beşiktaş'ın da grubunda bulunan iki ekibin mücadelesinde Alman temsilcisi, Donyell Malen'ın golüyle 1-0 galip geldi. | Son dakika spor haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmaları ile devam etti. C grubu ikinci maçında Borussia Dortmund sahasında Sporting ile karşı karşıya geldi.
Signal Iduna Park'ta oynanan zorlu karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetti.
Borussia Dortmund ilk karşılaşmada temsilcimiz Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla devirmiş, Sporting ise sahasında Ajax'a 5-1'lik skorla mağlup olmuştu.
İki ekibin Almanya'da karşı karşıya geldiği müsabakayı Dortmund 1-0'lık sonuçla kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Donyell Malen kaydetti.
Bu sonuçla Dortmund ve Ajax grupta 6'şar puana yükselirken, Beşiktaş ile Sporting 0 puanda kaldı.
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