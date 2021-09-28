29 Eylül 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Borussia Dortmund 1-0 Sporting (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dortmund 2’de 2 yaptı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 2. maçında Borussia Dortmund sahasında Sporting ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan zorlu karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetti. Beşiktaş'ın da grubunda bulunan iki ekibin mücadelesinde Alman temsilcisi, Donyell Malen'ın golüyle 1-0 galip geldi. | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmaları ile devam etti. C grubu ikinci maçında Borussia Dortmund sahasında Sporting ile karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan zorlu karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetti.

Borussia Dortmund ilk karşılaşmada temsilcimiz Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla devirmiş, Sporting ise sahasında Ajax'a 5-1'lik skorla mağlup olmuştu.

İki ekibin Almanya'da karşı karşıya geldiği müsabakayı Dortmund 1-0'lık sonuçla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Donyell Malen kaydetti.

Bu sonuçla Dortmund ve Ajax grupta 6'şar puana yükselirken, Beşiktaş ile Sporting 0 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Atletico Madrid Milan’ı mağlup etti! Atletico Madrid Milan'ı mağlup etti!
Dev maçta kazanan PSG! Dev maçta kazanan PSG!
Real Madrid’e soğuk duş! Real Madrid'e soğuk duş!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör