Borussia Dortmund 1-0 Sporting (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmaları ile devam etti. C grubu ikinci maçında Borussia Dortmund sahasında Sporting ile karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan zorlu karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetti.

Borussia Dortmund ilk karşılaşmada temsilcimiz Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla devirmiş, Sporting ise sahasında Ajax'a 5-1'lik skorla mağlup olmuştu.

İki ekibin Almanya'da karşı karşıya geldiği müsabakayı Dortmund 1-0'lık sonuçla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Donyell Malen kaydetti.

Bu sonuçla Dortmund ve Ajax grupta 6'şar puana yükselirken, Beşiktaş ile Sporting 0 puanda kaldı.

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