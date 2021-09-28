28 Eylül 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Porto - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı | CANLI

Porto - Liverpool | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 28.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Porto sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

PORTO - LIVERPOOL MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

PORTO - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Porto - Liverpool maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.

PORTO - LIVERPOOL MAÇI 11'LERİ

Porto: Diogo Costa, Corona, Pepe, Marcano, Zaidu, Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, Luis Díaz, Taremi, Toni Martinez

Liverpool: Alisson, Milner, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Jones, Salah, Jota, Mane

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