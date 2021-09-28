28 Eylül 2021, Salı
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Porto - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Porto sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
PORTO - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Porto - Liverpool maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.
PORTO - LIVERPOOL MAÇI 11'LERİ
Porto: Diogo Costa, Corona, Pepe, Marcano, Zaidu, Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, Luis Díaz, Taremi, Toni Martinez
Liverpool: Alisson, Milner, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Jones, Salah, Jota, Mane
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