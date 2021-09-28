28 Eylül 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Milan - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı | CANLI

Milan - Atletico Madrid | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 28.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Milan sahasında Atletico Msdrid'i konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

MILAN - ATLETICO MADRID MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milan ile Atletico Madrid kozlarını San Siro'da paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

MILAN - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Atletico Madrid maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.

MILAN - ATLETICO MADRID MAÇI 11'LERİ

AC Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Rebic

A. Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Gimenez, Hermoso, Carrasco, Kondogbia, Koke, Marcos Llorente, Correa, Luis Suarez

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