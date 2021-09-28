Borussia Dortmund - Sporting | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. C grubu ikinci maçında Borussia Dortmund sahasında Sporting ile karşı karşıya geliyor. Signal Iduna Park'ta oynanacak zorlu karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetiyor. Borussia Dortmund ilk karşılaşmada temsilcimiz Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla devirmiş, Sporting ise sahasında Ajax'a 5-1'lik skorla mağlup olmuştu. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BORUSSIA DORTMUND - SPORTING 11'LER:

B. Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Witsel; Bellingham, Dahoud, Reus, Hazard, Malen

Sporting: Adan, Neto, Coates, Feddal, Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Reis; Sarabia, Paulinho, Tiago Tomas

BORUSSIA DORTMUND - SPORTING KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund – Sporting Lizbon UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 22.00'de (TSİ) başladı. Mücadele Exxen platformundan naklen yayınlanıyor.

İSTATİSTİKLER

Borussia Dortmund ile Sporting, Avrupa arenasında üçüncü kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken; daha önce oynanan iki karşılaşmayı da Alman ekibi kazandı (2016/17 Şampiyonlar Ligi grupları).

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Alman takımlarına 14 kez rakip olan Sporting (1G 2B 11M), tek galibiyetini Kasım 2014'te Schalke'yi yenerek aldı (4-2).

Avrupa arenasında Portekiz takımlarını konuk ettiği altı maçı da kazanan Borussia Dortmund, rakip filelere toplam 17 gol gönderdi ve kalesinde sadece iki gol gördü.

Borussia Dortmund'un Avrupa kupalarında Portekiz takımlarıyla oynadığı hiçbir maç berabere bitmedi (8G 4M).

Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son dokuz iç saha maçını kaybetmeyen Borussia Dortmund (6G 3B), kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Alman ekibi bu süreçte çıktığı karşılaşmaların %67'sinde kalesini gole kapamayı başardı (6/9).

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği hiçbir sezona üst üste iki yenilgi alarak başlamayan Sporting, deplasmanda çıktığı son sekiz maçın yedisini kaybetti (1G).

Borussia Dortmund santrforu Erling Haaland, Alman ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı iç saha maçlarında ortalama her 63 dakikada bir gol atıyor (441 dakikada 7 gol).

Paulinho, Eylül 2000'den (André Cruz & Sá Pinto) bu yana Sporting formasıyla çıktığı ilk iki Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan ilk oyuncu olmak istiyor.

Borussia Dortmund forması giyen Donyell Malen, 2021/22 Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk maç haftasında rakiplerine en fazla çalım atan oyuncuydu (7 vs Beşiktaş).

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