14 Eylül 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Chelsea - Zenit maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Chelsea - Zenit maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. H grubu ilk maçında Chelsea ile Zenit karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - Zenit maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu başlıyor. G grubu ilk maçında Chelsea ile Zenit kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Zenit maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - ZENIT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Zenit maçı 14 Eylül Salı günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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