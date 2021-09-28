28 Eylül 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Real Madrid 1-2 Sheriff (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Real Madrid’e soğuk duş!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 28.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu 2. maçında Real Madird sahasında Sheriff ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetti. Zorlu mücadelede Sheriff, İspanyol devini 2-1 ile geçerek 3 puanın sahibi oldu. Moldova ekibinin golü Djasur Yakhshibaev ve Thill'den gelirken, Madrid'in golü Benzema'dan geldi. | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmaları ile sürüyor.

D Grubunda Real Madrid sahasında Sheriff ile karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı Moldova ekibi 2-1 kazandı.

25. dakikada Sheriff, Djasur Yakhshibaev'in golüyle 1-0 öne geçti. Moldova temsilcisinin golüne Real Madrid 65. dakikada Benzama ile karşılık verdi. İspanyol ekibi maçın son anlarında büyük şok yaşadı. Sheriff, 89'da Sebastien Thill ile skoru 2-1'e getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Sheriff, Madrid'i 2-1 ile geçerek gecenin sürprizine imza attı.

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