Young Boys - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. F grubu ilk maçında Young Boys ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Young Boys - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu başlıyor. F grubu ilk maçında Young Boys ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Young Boys - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

YOUNG BOYS - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Young Boys - Manchester United maçı 14 Eylül Salı günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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