27 Eylül 2021, Pazartesi

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Halil Umut Meler Salzburg-Lille maçını yönetecek! | UEFA Şampiyonlar Ligi

Halil Umut Meler Salzburg-Lille maçını yönetecek
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Giriş Tarihi: 27.09.2021

FIFA Kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Salzburg-Lille maçını yönetecek. | Son dakika spor haberleri

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Avusturya'nın Salzburg ile Fransa'nın Lille takımları arasında 29 Eylül Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetecek.

Avusturya'nın Salzburg Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers ise AVAR olarak görev yapacak.

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