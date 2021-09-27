BEŞİKTAŞ HABERLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Ajax deplasmanına konuk olacak Beşiktaş, Hollanda'ya geldi.

Siyah-beyazlı kulüp, Twitter hesabından Ajax'ı etiketleyerek "Merhaba, buradayız" paylaşımını yaptı.

Hollanda ekibi de Beşiktaş'ın paylaşımını alıntılayarak Türkçe olarak "Amsterdam'a hoş geldiniz" yanıtını verdi. Ajax'ın yanıtında çarpı emojisi de koyması dikkatlerden kaçmadı.

İşte o paylaşım:

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