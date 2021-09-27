27 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ajax'tan Beşiktaş'ın paylaşımına yanıt

Ajax’tan Beşiktaş’ın paylaşımına yanıt
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.09.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Ajax'a konuk olacak Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı "Merhaba, buradayız" paylaşımına yanıt verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Ajax deplasmanına konuk olacak Beşiktaş, Hollanda'ya geldi.

Siyah-beyazlı kulüp, Twitter hesabından Ajax'ı etiketleyerek "Merhaba, buradayız" paylaşımını yaptı.

Hollanda ekibi de Beşiktaş'ın paylaşımını alıntılayarak Türkçe olarak "Amsterdam'a hoş geldiniz" yanıtını verdi. Ajax'ın yanıtında çarpı emojisi de koyması dikkatlerden kaçmadı.

İşte o paylaşım:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
UEFA’dan Ajax - Beşiktaş maçına şok atama! F.Bahçe’yi yakmıştı... UEFA'dan Ajax - Beşiktaş maçına şok atama! F.Bahçe'yi yakmıştı...
Beşiktaş Ajax’a konuk oluyor Beşiktaş Ajax'a konuk oluyor
Eski yıldız dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var Eski yıldız dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör