24 Kasım 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Young Boys 3-3 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Merih Demiral'lı Atalanta 1 puanı son anlarda kurtardı!

Merih’li Atalanta 1 puanı son anlarda kurtardı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti. Devler Ligi'nde F Grubu karşılaşmasında Atalanta, iki kez öne geçtiği maçta deplasmanda Young Boys ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golleri Siebatcheu, Sierro ve Hefti'den gelirken, konuk takımın golleri Zapata, Palomino ve Muriel'den geldi. İtalyan ekibinin formasını giyen milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de çıktığı maçta 71 dakika sahada kaldı. | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İsviçre ekibi Young Boys ile İtalyan temsilcisi Atalanta, Stadion Wankdorf'ta kozlarını paylaştı.

İki takım, gol düellosuna sahne olan mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Ev sahibi takımın golleri 39. dakikada Theoson Siebatcheu, 80. dakikada Vincent Sierro ve 84. dakikada Silvan Hefti'den gelirken; konuk ekibin gollerini 10. dakikada Duvan Zapata, 51. dakikada Luis Palomino ve 87. dakikada Luis Muriel kaydetti.

MERİH 71 DAKİKA SAHADA KALDI

Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 71 dakika sahada kaldı.

Atalanta bu sonuçla puanını 7'ye çıkararak 3. sırada yer aldı. Puanını 4'ye yükselten Villarreal ise son sırada kendine yer buldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Malmö ve Zenit yenişemedi! Malmö ve Zenit yenişemedi!
Barcelona Benfica’ya takıldı! Yusuf Demir tarihe geçti Barcelona Benfica'ya takıldı! Yusuf Demir tarihe geçti
Derbinin hakemi Meler’den Şampiyonlar Ligi’nde tartışılan karar! Derbinin hakemi Meler'den Şampiyonlar Ligi'nde tartışılan karar!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör