Young Boys 3-3 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Merih Demiral'lı Atalanta 1 puanı son anlarda kurtardı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti. Devler Ligi'nde F Grubu karşılaşmasında Atalanta, iki kez öne geçtiği maçta deplasmanda Young Boys ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golleri Siebatcheu, Sierro ve Hefti'den gelirken, konuk takımın golleri Zapata, Palomino ve Muriel'den geldi. İtalyan ekibinin formasını giyen milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de çıktığı maçta 71 dakika sahada kaldı. | Son dakika spor haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İsviçre ekibi Young Boys ile İtalyan temsilcisi Atalanta, Stadion Wankdorf'ta kozlarını paylaştı.
İki takım, gol düellosuna sahne olan mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Ev sahibi takımın golleri 39. dakikada Theoson Siebatcheu, 80. dakikada Vincent Sierro ve 84. dakikada Silvan Hefti'den gelirken; konuk ekibin gollerini 10. dakikada Duvan Zapata, 51. dakikada Luis Palomino ve 87. dakikada Luis Muriel kaydetti.
MERİH 71 DAKİKA SAHADA KALDI
Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 71 dakika sahada kaldı.
Atalanta bu sonuçla puanını 7'ye çıkararak 3. sırada yer aldı. Puanını 4'ye yükselten Villarreal ise son sırada kendine yer buldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...