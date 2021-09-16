Sporting Lizbon 1-5 Ajax (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 mağlup etti. Hollanda ekibinde Sebastian Haller 4 gol kaydetti.
Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Sporting Lizbon ile Ajax, kozlarını paylaştı. Hollanda temsilcisi Ajax, Lizbon deplasmanından 5-1'lik skorla galip ayrılarak ilk maçlar sonunda grupta liderliğe yükseldi.
Ajax'ta 2, 9, 51 ve 63. dakikalarda fileleri havalandıran Sebastian Haller maça damgasını vurdu. Fildişi Sahilli forvet böylece, Marco van Basten'den sonra Devler Ligi'ndeki ilk maçında 4 gol atan ilk futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.
Ajax'ın maçtaki diğer golü 39'da Steven Berghuis'ten gelirken, Sporting'in tek sayısını 33'te Paulinho kaydetti.
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