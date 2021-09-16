16 Eylül 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sporting Lizbon 1-5 Ajax (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ajax Portekiz’de şov yaptı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.09.2021

Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 mağlup etti. Hollanda ekibinde Sebastian Haller 4 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Sporting Lizbon ile Ajax, kozlarını paylaştı. Hollanda temsilcisi Ajax, Lizbon deplasmanından 5-1'lik skorla galip ayrılarak ilk maçlar sonunda grupta liderliğe yükseldi.

Ajax'ta 2, 9, 51 ve 63. dakikalarda fileleri havalandıran Sebastian Haller maça damgasını vurdu. Fildişi Sahilli forvet böylece, Marco van Basten'den sonra Devler Ligi'ndeki ilk maçında 4 gol atan ilk futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Ajax'ın maçtaki diğer golü 39'da Steven Berghuis'ten gelirken, Sporting'in tek sayısını 33'te Paulinho kaydetti.

İspanya'da gol sesi çıkmadı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Düelloda ayakta kalan Liverpool! Düelloda ayakta kalan Liverpool!
R. Madrid son dakikalarda kazandı! R. Madrid son dakikalarda kazandı!
İspanya’da gol sesi çıkmadı! İspanya'da gol sesi çıkmadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör