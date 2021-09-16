16 Eylül 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Atletico Madrid 0-0 Porto (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya’da gol sesi çıkmadı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 Giriş Tarihi: 16.09.2021

Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında İspanya'da Porto ile golsüz berabere kaldı. Grubun bir diğer maçında ise Liverpool, Milan'ı 3-2 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Atletico Madrid evinde Porto ile 0-0 berabere kaldı.

İspanyol ekibinde Barcelona'dan yeniden takıa dail edilen Griezman, Jorge Felix'in yerine 56. dakikada oyuna dahil oldu.

B Grubu'nun bir diğer maçında ise Liverpool sahasında Milan'ı 3-2 mağlup etti.
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