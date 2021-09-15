15 Eylül 2021, Çarşamba

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Club Brugge - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Club Brugge - PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 Giriş Tarihi: 15.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A grubu ilk maçında Club Brugge ile Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Club Brugge - Paris Saint Germain maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu heyecanı devam ediyor. A grubu ilk maçında Club Brugge ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Paris Saint Germain maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

CLUB BRUGGE - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Club Brugge - Paris Saint Germain maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

Club Brugge - PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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