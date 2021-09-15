15 Eylül 2021, Çarşamba
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Liverpool - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B grubu ilk maçında Liverpool ile Milan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu heyecanı devam ediyor. B grubu ilk maçında Liverpool ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
LIVERPOOL - MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool - Milan maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
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