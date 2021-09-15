Liverpool - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B grubu ilk maçında Liverpool ile Milan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu heyecanı devam ediyor. B grubu ilk maçında Liverpool ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Milan maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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